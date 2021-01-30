В Москве в Тушино взорвались газовые баллоны Фото: Александр БОЙКО

В Москве в Тушино взорвались газовые баллоны. Пожару присвоен третий ранг сложности.

Взрыв произошел по адресу Походный проезд 26 стр 1.

Пожару присвоен третий ранг. Фото: Александр БОЙКО

Как сообщает очевидец, пожар видно издалека. По его словам, горит некий промышленный объект, в котором находится большое количество пропановых и ацетиленовых баллонов.

В ГУ МЧС уточняют, что горит топливозаправщик, к тушению привлекли авиацию.

Отмечается, что пожарным тяжело подобраться к очагу возгорания в связи с высокой температуры и взрывами. Происходит факельное горение и взрывы газовых баллонов. На данный момент существует вероятность распространения огня.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, емкость с газом объемом 24 кубометра угрожает взорваться на месте возгорания, поэтому пожарные отведены.