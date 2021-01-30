В Москве в Тушино взорвались газовые баллоны
Фото: Александр БОЙКО
В Москве в Тушино взорвались газовые баллоны. Пожару присвоен третий ранг сложности.
Взрыв произошел по адресу Походный проезд 26 стр 1.
Пожару присвоен третий ранг.
Фото: Александр БОЙКО
Как сообщает очевидец, пожар видно издалека. По его словам, горит некий промышленный объект, в котором находится большое количество пропановых и ацетиленовых баллонов.
В ГУ МЧС уточняют, что горит топливозаправщик, к тушению привлекли авиацию.
Отмечается, что пожарным тяжело подобраться к очагу возгорания в связи с высокой температуры и взрывами. Происходит факельное горение и взрывы газовых баллонов. На данный момент существует вероятность распространения огня.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах, емкость с газом объемом 24 кубометра угрожает взорваться на месте возгорания, поэтому пожарные отведены.