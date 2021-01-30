Международная коалиция уничтожила одного из лидеров ИГИЛ* в Ираке Фото: REUTERS

Один из лидеров запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) был ликвидирован в Ираке в результате авиаудара Международной коалиции во главе с США.

Как передает издание The New York Times, в результате спецоперации уничтожен был Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, который руководил действиями боевиков ИГИЛ* в Ираке и пытался восстановить влияние группировки в стране.

По данным издания, террорист был уничтожен в минувшую среду, 27 января, в районе города Киркук. Вместе с ним, как уточняется, были также ликвидированы еще девять боевиков ИГИЛ*.

В операции принимали участие службы безопасности Ирака, а удар с воздуха нанесли американские военнослужащие. Представитель коалиции Уэйн Маротто, как отметили The New York Times, назвал смерть аль-Иссауи «серьезным ударом» для ИГИЛ*.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)– запрещенная в России террористическая группировка