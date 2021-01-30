Хабаровский край входит в нацпрооект «Производительность труда и поддержка занятости»

В рамках проекта центры занятости в крае переводят на систему «бережливого производства». Фото: Александр Шопенко

Хабаровский край заходит в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Нацпроект, который состоит из трех подпограмм, направлен на оптимизацию работы предприятий края, повышение производительности труда и развитие экспортного потенциала. Стартовал нацпроект, точнее, его подготовительный этап в регионе еще в прошлом году, в полную силу он заработает в 2021 году.

Ожидается, что благодаря таким мероприятиям как бережливое производство, повышение квалификации сотрудников и модернизация службы занятости, производительность труда в крае ежегодно будет расти на пять процентов.В рамках проекта уже идет переоснащение Центра занятости в Хабаровске.

Бытовые вопросы решены, сейчас усилия направлены на создание максимально комфортных условий для встреч работодателей и соискателей. Бюрократию сводят к минимуму, выстраивая систему взаимодействия по принципу бережливого производства. До конца 2024 года подобную работу проведут еще в нескольких городах и районах края.