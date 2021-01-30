Администрация Байдена пересмотрит отношения с Китаем Фото: REUTERS

Администрация нового президента США Джо Байдена планирует пересмотреть все сферы взаимоотношений Вашингтона с Пекином. Об этом сообщила пресс-секретарь американского лидера Дженнифер Псаки.

Как уточнила представитель администрация Байдена, ревизии американо-китайских отношений подвергнется, в том числе и торговля

«Всё, что сделала предыдущая администрация, находится в процессе переоценки с точки зрения нашего подхода к обеспечению национальной безопасности », - отметил пресс-секретарь американского президента

При этом Псаки уклонилась от прямого ответа на вопрос, считают ли в Белом доме действующими существующие торговые соглашения с Китаем. Тем не менее отметила, что Вашингтон планирует подходить к этому вопросу с позиции силы, и администрация Байдена собирается решить «целый ряд вопросов, не только экономических, но также стратегических и вопросов безопасности».

Напомним, ранее в Китае выразили мнение, что после смены президента США отношения Вашингтона с Пекином могут немного улучшиться, однако новый глава Белого дома вряд ли ослабит стратегическое давление на КНР, и скорее всего, продолжит общий курс своего предшественника Дональда Трампа на сдерживание Поднебесной.