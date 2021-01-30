Видео взрыва газовых баллонов в Москве попало в сеть Фото: Александр БОЙКО

В субботу, 30 января, в Москве в Тушино взорвались газовые баллоны. Взрыв и последовавший за ним пожар, которому был присвоен третий ранг сложности, попали на видео.

Как писал сайт kp.ru, взрыв произошел по адресу Походный проезд 26 стр 1. По данным МЧС России происходит возгорание топливозаправщика и бытового помещения в промзоне. Горит до 40 газовых баллонов, которые находятся рядом.

Как сообщает МЧС, пострадавших нет, осуществляется мониторинг ПДК вредных веществ в воздухе. На место вылетел вертолет Ка-32 МАЦ, еще три вертолета в готовности.

В таких условиях пожарным тяжело работать, поскольку они не могут нормально подобраться к очагу возгорания в связи с высокой температуры и взрывами балонов. Происходит факельное горение и взрывы газовых баллонов. До сих пор существует вероятность распространения огня.