Посол США заявил, что Вашингтон не намерен ослаблять «украинские» санкции против России

Джон Салливан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон и его союзники не собираются ослаблять санкции против России, введенные в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Такое заявление сделал американский посол в Москве Джон Салливан.

«Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий», - сказал дипломат в интервью телеканалу «Дождь».

Салливан отметил, что вопрос о действиях в незалежной остается приоритетным для администрации Штатов. По его словам, «как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона».

Напомним, ранее Салливан заявил об отсутствии необходимости в перезагрузке отношений с Россией. По его словам, Вашингтон всегда считал, что нужно вести диалог с Москвой, несмотря на разногласия