Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке в аэропорту Внуково Фото: Иван ВИСЛОВ

Неизвестный ослепил лазером пилотов пассажирского самолета при заходе на посадку в московский аэропорт Внуково.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах, инцидент произошел около 11 часов вечера при заходе на посадку во Внуково, когда пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером.

Уточняется, что на полете и посадке лайнера инцидент не сказался. Предполагается, что источник излучения находился со стороны Москвы.

Незадолго до этого, в понедельник, 25 января, лазером ослепили пилотов пассажирского самолета рейса Ханты-Мансийск - Санкт-Петербург, которые производили посадку в аэропорту прибытия Пулково. Местная транспортная прокуратура проводит проверку.

За подобное лазерное хулиганство законодательством установлена уголовная ответственность. По статье за противоправные действия из хулиганских побуждений, которые угрожают безопасной эксплуатации транспортных средств виновный может быть наказан лишением свободы на срок до двух лет, или крупный штраф.