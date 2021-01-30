Военные врачи РФ сообщили об эффективности лечения COVID-19 плазмой вакцинированных доноров Фото: Мария ЛЕНЦ

Исследование Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова показало, что лечение коронавирусной инфекции гораздо эффективнее плазмой вакцинированных доноров, чем плазмой переболевших. Об этом сообщили в Минобороны России.

В министерстве рассказали, что метод лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией плазмой доноров, вакцинированных от CОVID-19, применяется в лечебных учреждениях Минобороны России с ноября прошлого года. Первой организацией, применившей данный метод, стал Главный военный клинический госпиталь им. Н. Н. Бурденко в Москве.

«Исследования показали более высокую вируснейтрализующую активность плазмы вакцинированных доноров, по сравнению с плазмой переболевших», - отметили в военном ведомстве.

В Минобороны уточнили, что в качестве доноров отбираются лица с высоким содержанием в крови вируснейтрализующих антител, что составляет около 10 процента от общего числа всех привитых.

В ведомстве сообщили, что в прошлом году в военно-медицинских организациях Минобороны РФ уже накоплено более 100 литров плазмы вакцинированных. По данным министерства, с хорошим клиническим эффектом перелито около 50 литров иммунизированной плазмы пациентам со среднетяжелым и тяжелым течением заболевания. В текущем году планируется заготовить более 120 литров эффективной иммунизированной плазмы.