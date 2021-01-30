Главред "Медиазоны" сообщил о своем задержании

В субботу, 30 января, задержали главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова задержали.

Как передает РИА Новости журналист сообщил, что направляется в УВД

«Да, задержали. Ничего не объяснили. Пока еду в УВД, ничего больше не могу сказать», - приводит издание слова редактора.

Правоохранители ждали Смирнова в подъезде, когда он вышел гулять с сыном.

Как передает адвокат журналиста Алан Гамазов сообщил, что главный редактор «Медиазоны» находится в Тверском отделе полиции, куда Смирнова привезли к 14:30.

«Он (Смирнов) находится в Тверском отделе полиции, в настоящий момент я еду к нему», - приводит ТАСС слова адвоката главреда.

Сергей Смирнов я 2010 по март 2013 года работал корреспондентом в «Газете.Ru». С марта 2013 по май 2014 года был заместителем главного редактора издания «Русская планета». С момента запуска в сентябре 2014 года онлайн-издания «Медиазона» является его главным редактором.