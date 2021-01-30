NI рассказал, зачем США похитили российский комплекс «Панцирь-С1» Фото: Олег ЗОЛОТО

Американские журналисты сообщил, зачем Соединенным Штатам понадобился похищенный в Ливии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1».

«Факт вывоза «Панциря» Соединёнными Штатами говорит о том, что из этого комплекса можно извлечь некую полезную информацию», - сообщает корреспондент американского журнала The National Interest.

Переброску «Панциря» из Ливии объяснили тем, что он якобы не должен «попасть в руки злоумышленников», которые с его помощью смогут уничтожать гражданские лайнеры. Однако, как считает автор публикации, завладеть целым и работоспособным ракетно-пушечного комплекса является большой удачей для тех, кто занимается боевой подготовкой, потому что это не имитационная модель, а реальная техника противника.

Издание отмечает, что захват «Панциря» нельзя списать на желание Вашингтона устранить угрозу со стороны ракетно-пушечного комплекса, поскольку в таком случае его было бы проще уничтожить на месте.

Напомним, по данным британских журналистов, США похитили комплекс «Панцирь-С1» еще в июле прошлого года. Как предполагается, он находился в распоряжении Ливийской национальной армии.