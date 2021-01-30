МВД проверяет данные о наборе спортсменов для участия в митингах в Москве за деньги Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция Москвы проверит сообщения о наборе спортсменов для участия в протестах в воскресенье, 31 января 2021 года, за деньги.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерство внутренних дел России, в ведомство обратился гражданин, который обнаружил в Сети объявление, где предлагают в центре мегаполиса нападать с перцовыми баллончиками на представителей правоохранительных органов за вознаграждение в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

«В полицию обратился гражданин, который нашел в интернете объявление на сайте Avito о наборе спортсменов-инструкторов», - приводит издание сообщение источника в ведомстве.

Как пояснил автор объявления заявителю, работа заключается в том, что в воскресенье, 31 января, нужно прийти к станции метро «Лубянка» для участия в митинге, а также «нападении на сотрудников полиции с перцовым баллончиком, при этом снимая все на видео».

Как сообщили в правоохранительных органах, по данному факту началась доследственная проверка на наличие состава преступления, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее российская Генпрокуратура предупредила об уголовной ответственности участников несогласованных акций 30 - 31 января.