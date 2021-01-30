МВД предупредило об ответственности участников незаконных акций 30-31 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство внутренних дел России призывало граждан воздержатся от участия в несогласованных акциях, а также предупредило об уголовной ответственности участников митингах 30 - 31 января. В ведомстве также отметили, что любые насильственные действия в отношении сотрудников правоохранительных органов будут пресекаться.

«Целью провокаторов является инициирование столкновении участников акции с представителями органов правопорядка. Подразделения МВД России и других правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятии », – сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, 23 января в разных городах России прошли незаконные акции, которые организовали сторонники задержанного Алексея Навального. Правоохранительные органы страны неоднократно предупреждали об ответственности за участие или организацию таких несанкционированных мероприятий. В результате в стране завели несколько уголовных дел за применение насилия к правоохранителям, а также нарушение санитарных правил на фоне пандемии.