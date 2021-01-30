Один человек пострадал при пожаре в Москве в Тушино

Пожар в Тушино локализован. Фото: Алина Жердева/ТАСС.

Пожар на северо-западе Москвы локализовали. Ранее в субботу поступило сообщение о возгорании на территории промышленной зоны, где находятся емкости с газом. ЧП произошло по адресу: Походный проезд 26 стр 1.

"В 14:00 пожар ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек", - отметили в ведомстве в ГУ МВД агентству ТАСС.

В пресс-службе добавили, что пожарный вертолет совершил три сброса воды на очаг возгорания.

Напомним, в субботу на северо-западе Москвы в Походном проезде на территории промзоны загорелся топливозаправщик. Пламя перекинулось на одноэтажную хозпостройку. Был объявлен третий уровень сложности из пяти.

Пожарные локализовали огонь на площади 500 кв. м. Вблизи возгорания находилось около 40 газовых баллонов с пропаном. Ранее в экстренных службах сообщили, что существовала угроза взрыва емкости с газом объемом 24 кубометра.

Рядом с местом возгорания также находился жилой дом. Пожарные предприняли все возможное, чтобы огонь не перекинулся на постройку.

В ликвидации пожара приняли участие 160 человек и 49 единиц техники, в том числе пожарные вертолеты.