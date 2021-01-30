В РПЦ назвали недопустимым вовлечение подростков в протестные акции. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что вовлечение детей и подростков в несанкционированные акции протеста неприемлемо. Он отметил, что несовершеннолетних осознано вовлекают в политическое противостояние.

"Я думаю, что вовлечение детей и подростков в политические акции является совершенно недопустимым нарушением гражданского правопорядка, и я думаю, что виновные должны нести за это ответственность", - сказал он в передаче "Церковь и мир" на канале "Россия-24" в субботу.

Он отметил, что политика не должна касаться детей.

Напомним, что ранее на несогласованных акциях сторонников Алексея Навального 23 января было задержано, по словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, 300 несовершеннолетних граждан. Позднее они были отпущены.

Роскомнадзор и СК привлек к ответственности шесть соцсетей за распространение призывов к несовершеннолетним принять участие в незаконных акциях.