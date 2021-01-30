Слепаков заявил об угрозах из-за стихотворения про акции протеста

Неизвестные угрожали напасть на детей артиста. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актер, сценарист и продюсер Семен Слепаков пожаловался в своем Instagram, что из-за написанного им стихотворения об акциях протеста, ему стали поступать недвусмысленные угрозы.

Артист показал скриншоты сообщений от неизвестных лиц, которые желали ему заболеть неизлечимыми болезнями и грозились напасть на его детей.

"Начинай оглядываться, когда идешь по улице, уже сейчас!!!" — говорится в угрозах.

Сам Слепаков грустно иронизирует над ситуацией, отмечая в сообщениях "высокий" уровень дискуссии, "здравую аргументацию" и "доброжелательное отношение".

Артист показал скриншоты сообщений от неизвестных лиц

Он отметил, что не сожалеет о публикации своих стихов в социальной сети, так как эта ситуация помогла разобраться ему в происходящем.

"Чувствую себя как хирург, который вскрыл огромный гнойник. Интересный был опыт, спасибо", — заключил он.

Ранее Слепаков в сатирической форме написал стихотворение об участниках незаконных акций, в котором заявил, что протестующие путают понятия "добра" и "зла".

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