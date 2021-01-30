Большунов выиграл гонку на 15 км с масс-старта на Кубке мира после того, как его сбил британец

Большунов снова - лидер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В шведском городе Фалун завершился очередной старт на Кубке мира по лыжным гонкам. Россиянин Александр Большунов одержал победу в гонке на 15 километров с общего старта. Лидер общего зачета турнира пришел первым с результатом 35 минут 16.3 секунды. Эта победа особо ценна после того, как он попал в завал по ходу гонки.

На 10 километре гонки британец Эндрю Масгрейв, спускаясь с горки, задел россиянина Илью Порошкина. И после этого образовался завал - попадали несколько гонщиков в числе которых оказался Большунов. И на дистанцию Александр Большунов смог вернуться только на 38 месте. Однако же смог совершить чудо - догнал группу лидеров, а в решающий момент смог оторваться от двух норвежских лыжников и одержать победу.

2-3 места поделили норвежцы. Второе место досталось Полу Голбергу, а "бронза" - у Йоханнеса Клэбо. Победителя пришлось определять при помощи фотофиниша. В десятке еще трое русских. Сергей Устюгов, который вернулся на Кубок мира после тяжелых последствий перенесенного коронавируса - седьмой, отстав на 5,9 секунды. Илья Семиков - восьмой, проиграв 6,4. А на 9-й позиции Иван Якимушкин, уступивший 6,6 секунды Большунову.

После гонки Большунов поведал детали своего подвига в прямом эфире телеканала "Матч ТВ" сказал, что же произошло в том самом моменте с падением:

- Передо мной ехали Масгрэйв и Илья Порошкин, они то ли зацепились, упали передо мной. Мне некуда было деваться, там было без вариантов – мои лыжи цеплялись за них.

Лидер нашей команды доволен тем, как все завершилось:

- Повезло, что в меня никто не врезался, никто не сломал палки. Да, был в конце группы, но было сложно, чтобы опять перенестись вперед. Я не знаю, человек 40 точно надо было обогнать.