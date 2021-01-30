В США арестовали женщину, которая хотела выстрелить в Нэнси Пелоси. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти США арестовали двух женщин, одна из которых хотела выстрелить в спикера палаты представителей Нэнси Пелоси во время взятия Капитолия 6 января.

Федеральное бюро расследований 12 января получило видео, на котором Дон Бэнкрофт и Диана Сантос-Смит покидают здание конгресса. Правоохранители идентифицировали и задержали женщин, пишет газета Washington Post.

"Мы ворвались в Капитолий... Мы вошли внутрь, мы сделали свое дело... Мы искали Нэнси (Пелоси - ред.), чтобы выстрелить в ее чертову голову, но не нашли ее", - сказала Бэнкрофт в видео, которое она, по данным ФБР, отправила своим детям.

Женщинам предъявлены три федеральных обвинения по факту проникновения в здание с ограниченным доступом, создание препятствий для государственной деятельности путем хулиганства, а также нарушение общественного порядка.

Напомним, 6 января Сенат США собрался для утверждения результатов президентских выборов, прошедших в ноябре. Перевес был на стороне демократа Джо Байдена. Республиканцы выступили против утверждения голосования. В это время у стен Капитолия собрались сторонники Дональда Трампа, которые активно выступали за пересмотр результатов голосования. Разъяренная толпа ворвалась в Капитолий и вступила в противостояние с полицией. В результате происшествия погибло четыре человека.

7 января Сенат утвердил кандидатуру Джо Байдена на пост президента. Байден вступил в права главы государства 20 января.