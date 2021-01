Умерла Sophie, певица, работавшая с Мадонной

Певица скончалась в возрасте 34 лет

Умерла Sophie, шотландский музыкант, номинированный на премию Грэмми, чьи электронные произведения раздвинули границы поп-музыки 21-го века. Певица скончалась в возрасте 34 лет.

Продюсер артистки подтвердил, что девушка умерла около 4 часов утра дома в Афинах «в результате внезапного происшествия (подробности не разглашаются).

"В настоящее время нашим приоритетом является уважение и конфиденциальность семьи. Мы также просим уважать ее фанатов и с осторожностью относиться к конфиденциальному характеру этих новостей ", - передает The Guardian слова продюсера певицы.

В заявлении говорится, что Sophie была «пионером нового звучания, одним из самых влиятельных артистов за последнее десятилетие. Ее ценили не только за гениальное творчество, но и за достигнутый посыл и заметность. Икона свободы».

Софи Ксеон родилась и выросла в Глазго. Свой дебютный сингл Nothing More to Say она выпустила в 2013 году. Софи вышла на широкую публику с еще одним релизом в том же году, а в 2015 году была выпущена серия известных синглов для Product.

В 2018 году в свет вышел ее дебютный альбом Oil of Every Pearl's Un-Insides, который был номинирован на Грэмми как лучший танцевальный и электронный альбом и стал одним из лучших релизов года.

Свежесть постановок, наполненная поп-музыкой и трансом, но с резкими индустриальными штрихами, привела к тому, что Мадонна обратила внимание на Sophie. Певица стала соавтором ее сингла 2015 года "Bitch I'm Madonna". Вместе с королевой поп-музыки Sophie работала над альбомом 2016 года Vroom Vroom. Она также сотрудничала с рэпером Винсом Стейплсом, инди-дуэтом Let's Eat Grandma, поп-певцами Чарли XCX, Ким Петрас и другими.

Как сама Sophie призналась в одном из интервью, она была трансгендером.