Размер инкриминируемых Алексею Навальному хищений может возрасти до 587 миллионов

Размер инкриминируемых российскому блогеру Навальному и его сторонникам хищений из ФБК* может возрасти, сообщил источник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Размер инкриминируемых российскому блогеру и оппозиционеру Алексею Навальному и его сторонникам хищений из ФБК* может возрасти с 356 млн до почти 587 млн рублей.

Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

Изначально оппозиционер обвинялся в растрате 156 млн рублей. Но после установления круга предполагаемых соучастников Навального, пропорции растрат могут значительно увеличится, считает источник агентства.

По словам источника, размер выведенных якобы в качестве пожертвований отмеченными выше фондами в 2016—2019 годах может оказаться гораздо больше с учётом анонимных криптовалютных транзакций.

Источник также отметил, что следствие уже получило подтверждение о выводе ФКБ миллионов. По предварительной информации в выводе денег принимало участие восемь человек. На каждого пришлось от 3,6 млн до 348,85 млн рублей.

- Алексею Навальному, который лично не принимал участия в финансовых операциях, следствие отводит роль организатора, - уточнил источник издания.

Ранее СК объявил в розыск спонсора Фонда борьбы с коррупцией*, руководителя ООО "Строй инжиниринг" Александра Хоменко.

Напомним, что летом 2019 года СК возбудил уголовное дело в отношении ФБК об отмывании 1 млрд рублей.

ФБК* - внесен Минюстом в реестр иноагентов