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Роскомнадзор требует от Telegram прекратить распространение личных данных россиян

В ведомстве отметили, что такие действия противоречат закону РФ «О персональных данных»
Анастасия РЫШКОВА
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Роскомнадзор требует от Telegram прекратить распространение личных данных россиян.

Роскомнадзор требует от Telegram прекратить распространение личных данных россиян.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор настоятельно требует от Telegram прекратить незаконное распространение персональных данных граждан России.

В ведомстве отметили, что такие действия противоречат закону «О персональных данных» и политике конфиденциальности самой компании Telegram Group Inc.

«Нарушение конфиденциальности персональных данных угрожает безопасности лиц, чьи данные продолжают оставаться в открытом доступе при попустительстве компании», — говорится в публикации.

После несанкционированных акций 23 января в Telegram появился канал, где была опубликована персональная информация полицейских и росгвардейцев, принимавших участие в задержаниях. В открытом доступе оказались имена силовиков, их фотографии, контактные номера телефонов, адреса их проживания, ссылки на их страницы в соцсетях, а также данные их родственников. "Слив" такой информации опасен для представителей силовых структур по понятным причинам.

Незаконные акции протеста были организованы сторонниками Навального. Так, во время протестов в Москве пострадали 39 омоновцев.

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