Видео крушения сухогруза у берегов Турции появилось в сети. Фото: скриншот видео.

В сети появилось видео, на котором запечатлен момент крушения сухогруза Arvin у берегов Турции. На кадрах видно, как сухогруз раскачивается на волнах, после чего переламывается в носовой части.

Напомним, что 17 января у берегов Турции в черном море затонул украинский сухогруз Arvin. На борту судна находились 12 членов экипажа: двое россиян и десять граждан Украины.

Турецкие спасатели нашли шесть моряков, им была оказана медицинская помощь. Среди спасенных — старший техник судна россиянин Николай Кринов. Еще трое членов экипажа были найдены мертвыми. Поиск еще троих моряков продолжается.

Специалисты ранее заявили, что судно построено в 1976 году и должно было быть списано уже давно, так как его технические характеристики перестали соответствовать современным стандартам безопасности.