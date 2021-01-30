Twitter Слепакова заблокировали после угроз сторонников Навального.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Twitter Семена Слепакова заблокировали после угроз сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.
Отмечено, что учетные записи артиста приостановлены из-за "нарушений правил соцсети".
Ранее Семен Слепаков рассказал о поступивших в его адрес недвусмысленных угрозах. Юморист отметил, что угрожали не только ему, но и его детям.
Он с юмором отнесся к угрозам, но опубликовал скрин одного из сообщений.
Артист показал скриншоты сообщений от неизвестных лиц
Угрозы стали поступать Слепакову после опубликованного им стихотворения, в котором он выразил отношение к протестующим 23 января. Он отметил, что многие из них путают понятия добра и зла.
- Вы сердитесь, а значит вы неправы, от вашей отбиваться мне оравы нет ни желания, ни времени, ни сил, - обратился он позже к агрессивно настроенным комментаторам.