Twitter Слепакова заблокировали после угроз сторонников Навального. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Twitter Семена Слепакова заблокировали после угроз сторонников российского оппозиционера Алексея Навального.

Отмечено, что учетные записи артиста приостановлены из-за "нарушений правил соцсети".

Ранее Семен Слепаков рассказал о поступивших в его адрес недвусмысленных угрозах. Юморист отметил, что угрожали не только ему, но и его детям.

Он с юмором отнесся к угрозам, но опубликовал скрин одного из сообщений.

Артист показал скриншоты сообщений от неизвестных лиц

Угрозы стали поступать Слепакову после опубликованного им стихотворения, в котором он выразил отношение к протестующим 23 января. Он отметил, что многие из них путают понятия добра и зла.

- Вы сердитесь, а значит вы неправы, от вашей отбиваться мне оравы нет ни желания, ни времени, ни сил, - обратился он позже к агрессивно настроенным комментаторам.