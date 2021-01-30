Экс-канцлер ФРГ выступил за продолжение строительства «Северного потока-2». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава комитета акционеров Nord Stream AG и экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер объяснил, зачем Германии нужен "Северный поток -2 ".

Он от метил, что без него страна не будет иметь в будущем обеспеченной энергетической безопасности. Об этом он побеседовал с журналистами Rheinische Post.

Шредер считает, что Вашингтон не может диктовать Берлину, какой газ покупать, и добавил, что российское топливо экологичнее и приемлемее в цене.

"Если мы остановим строительство, то с точки зрения энергетической политики мы срубим сук, на котором сидим", — сказал он.

Он назвал проект "Северный поток-2" инвестицией в будущее, которая обеспечивает энергетическую безопасность последующих поколений.

Напомним, что "Северный поток-2" подразумевает строительство двух нитей газопровода общей протяженностью около 2,5 тыс километров.

Согласно последним данным строительство газопровода закончено на 90%.