Владимир Зеленский признался, что злится на Трампа. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что злится на экс-президента США Дональда Трампа.

В разговоре с Зеленским, журналист издания Axios задал вопрос: "Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?"

"Немного", — ответил Зеленский и улыбнулся. Анонс беседы опубликован в Twitter издания.

Украинский лидер не уточнил причины, по которым злится на бывшего главу Белого дома.

Ранее Дональда Трампа заподозрили в том, что он якобы задержал военную помощь Украине и потребовал от Владимира Зеленского в обмен на нее начать антикоррупционное расследование против демократа Джо Байдена и его сына Хантера, у которых на Украине обнаружились бизнес-интересы. Ранее Трамп называл семью Байдена "преступным кланом".

Осенью 2020 года в США прошли выборы президента. Лидером гонки стал Джозеф Байден. Результаты голосования были утверждены Сенатом 7 января, несмотря на беспорядки и выступление республиканцев, которые отказались признать голосование в ряде штатов действительным.