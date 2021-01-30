В Париже полиция применила водометы против митингующих. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Полицейские в Париже применили водометы против протестующих на площади Республики. Прямую трансляцию с площади в субботу вел телеканал BFM.

Протест против закона о глобальной безопасности начался в Париже примерно в 13:00 (15:00 мск).

Демонстранты прошли по авеню Республики до площади Республики, где устроили митинг. Правоохранители за час до комендантского часа попросили митингующих разойтись, но на площади все равно остались несколько десятков человек. Они стали забрасывать полицейских бутылками. Полиция в ответ применила водометы.

По данным телеканала, субботние протесты проводятся также в Лионе, Лилле, Ницце, Страсбурге, Монпелье, Тулоне, Дижоне, Гавре и многих других городах.

Демонстранты выступают против 24-й статьи, предусматривающей большой штраф и арест для тех, кто публикует в интернете фотографии полицейских, а также их адреса и фамилии.

Ранее протесты прошли в Нидерландах, где граждане страны выступают против введения жестких карантинных правил. На этой неделе полиция страны применила слезоточивый газ для разгона протестующих.