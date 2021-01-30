Полиция Москвы запретила парковку 31 января на нескольких улицах в центре. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу портал ЦОДД опубликовал объявление о том, что 31 января в центре Москвы будет ограничена парковка по требованию полиции. Нельзя будет припарковаться на нескольких улицах и набережных города.

"По требованию полиции в воскресенье нельзя будет припарковаться на следующих улицах: Моховая улица, улица Охотный ряд, Театральный проезд, Новая площадь, Китайгородский проезд, Москворецкая и Кремлевская набережные. На этих улицах будут установлены запрещающие знаки", - говорится в сообщении ЦОДД.

Также поезда столичного метрополитена 31 января будут проезжать несколько станций без высадки пассажиров.

С 08:00 утра воскресения поезда не будут останавливаться на станциях "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город".

Ранее поступило сообщение, что несколько станций московского метрополитена ограничат движение пассажиров на вход и выход.