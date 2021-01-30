"Плохой" и "очень плохой": на Украине назвали два сценария по Донбассу. Фото: Роман Канащук/ТАСС. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил о возможном исходе конфликта в Донбассе и озвучил два сценария развития событий на юго-востоке страны.

Военный отметил, что Москва якобы "не готова идти на компромисс" и настаивает на доскональном выполнении Минских соглашений (подписанных, в том числе, и представителями украинской стороны). В связи с этим остаются "плохой" и "очень плохой" исходы конфликта, считает Жданов.

"Плохой предусматривает выход из минских договоренностей и заявление Киева о том, что в данной трактовке они невыполнимы", — пояснил Жданов изданию "Главред".

"Очень плохой сценарий" — это полное выполнение "Минска", а затем вхождение Украины в состав союзного государства", считает полковник.

Жданов отметил, что Зеленский держит в секрете свои планы по Донбассу, и какой из сценариев выберет президент, пока не понятно.

"Уж год, как мы слышим про "план А", но самого плана никто не видел. Теперь президент заявляет о "плане Б", к которому приступает Украина", — рассказал военный.

Он также отметил, что администрация Зеленского часто говорит о пяти "суперпланах", но что они собой представляют, гражданам неизвестно.

Жданов считает, что в этом году конфликт в Донбассе будет заморожен.

Минские договоренности подразумевают полное прекращение огня на востоке Украины, отвод тяжелых вооружений, а также принятие закона об особом статусе Донецкой и Луганской областей.

Глава российского МИД Сергей Лавров много раз призывал власти Украины перестать уклоняться от прямого разговора и саботировать выполнение минских соглашений.