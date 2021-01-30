Два человека пострадали при взрыве газа в московском кафе. Фото: скриншот видео.

В московском кафе по адресу улица Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2. произошел взрыв газа. Согласно официальным данным, переданные kp.ru, пострадали две девушки.

Инцидент произошел в известном квартале "Флакон". В одном из кафе на кухне произошел взрыв газовой горелки для обжигания десертов.

Одну из пострадавших отправили в НИИ Склифосовского, вторую также отправили в больницу в машине скорой помощи

Пожара и разрушений не было.

Ранее в субботу днем стало известно о пожаре на северо-западе Москвы на территории промзоны. Загорелся топливозаправщик, из-за чего начался пожар на площади 500 квадратных метров. Пожарные опасались взрыва баллонов с пропаном, находившиеся рядом. В тушении огня было задействовано 160 человек и более 40 единиц техники. Пожарные локализовали пожар до того, как он перекинулся на соседний жилой дом.