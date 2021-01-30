Двух сотрудников Роспотребнадзора арестовали в Москве по делу о крупной взятке

Двух сотрудников Роспотребнадзора арестовали за крупную взятку. Фото:Владимир Гердо/ТАСС.

Савеловский суд Москвы арестовал двух сотрудников Роспотребнадзора по делу о взятке.

Санитарный врач по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова обвиняются в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Арестован и взяткодатель - глава испытательного лабораторного центра "Экология" Александр Малютин.

"Савеловским районным судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Томилова Станислава Владимировича, Зотовой Виктории Витальевны и Малютина Александра Геннадьевича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 29 марта 2021 года", - сказали в суде.

Подробности дела пока не разглашаются. Отмечено, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном суде в установленные сроки.

Арестованным грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с выплатой штрафа, в несколько раз превышающего размер полученной взятки.