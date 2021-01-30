Полиция отпустила главреда "Медиазоны" под обязательство о явке. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат главного редактора "Медиазоны" сообщил, что Сергея Смирнова отпустили из полиции под обязательство о явке в суд.

"Главного редактора "Медиазоны" Сергея Смирнова отпустили из ОВД "Тверское" под обязательство о явке в суд. Он назначен на 3 февраля", - сказал Алан Гамазов агентству ТАСС.

В отношении Смирнова составили протокол за призывы к несогласованной акции 23 января (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Ему грозит арест до 30 суток либо штраф до 300 тыс. рублей или обязательные работы.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов был задержан и находился в Тверском отделе полиции Москвы.

Ранее стало известно, что радиостанция "Эхо Москвы" может лишиться лицензии за якобы призывы к насилию и участию в незаконных акциях. В свою очередь главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил никаких оснований для претензий к радиостанции нет. Он пообещал в случае поступления претензий от уполномоченных ведомств сообщить об этом публично.