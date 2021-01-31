В Киеве рассказали о «нежной украинизации» Донбасса

На Украине рассказали о «нежной украинизации» Донбасса Фото: REUTERS

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил, что киевские власти должны создать условия для «нежной украинизации» Донбасса, а говорить с жителями мятежных Донецкой и Луганской народных республик нужно «на языке любви, уважения и доверия». По его мнению, только так можно осуществить «дерусификацию» региона.

Украинский политик в интервью «Пятому каналу» отметил, что по-русски говорят, в основном, в областных центрах страны: «то есть, это язык урбанистики», а вот сельское население Незалежной, по его словам, – «исключительно украиноязычное».

«И поэтому вопрос реинтеграции Донбасса – это вопрос дерусификации или, другими словами, украинизации. Но не тотальной, насильной, как у нас привыкли говорить некоторые политики. Нежной», - заявил он.

А для этого, по словам Креминя, «нужно общаться с ними на языке любви, уважения, доверия и уверенности, что это украинская власть, а не какая-то другая».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что существует только два сценария развития конфликта в Донбассе – «плохой» и «очень плохой».