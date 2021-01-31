Перекрытия в Москве 31 января 2021: центральные улицы ограничат для пешеходов и парковки

31 января в Москве центральные улицы ограничат для пешеходов и парковки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за призывов провести новые несанкционированные акции в столице полиция намерена перекрыть в Москве 31 января 2021 года центральные улицы для пешеходов, а также закрыть в этот день семь станций метро – как на вход, так и на выход.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы столичного главка МВД. В ведомстве уточнили, что с 8:00 будут закрыты такие станции метрополитена: «Александровский сад», «Охотный ряд», «Театральная», «Площадь Революции», «Кузнецкий мост», «Лубянка» и «Китай-город». Все ограничения будут действовать до особого распоряжения правоохранительных органов города.

В центре Москвы 31 января будут закрыты станции метро и введены ограничения для передвижения пешеходов

«Столичная полиция предупреждает, что за призывы и участие в несанкционированных митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом, вплоть до уголовной»,- подчеркивается в сообщении МВД.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Дептранс Москвы сообщил об изменениях в работе городского транспорта, а также о том, что в воскресенье, 31 января, по требованию полиции будет ограничена парковка. На улицах, где нельзя будет припарковаться, поставят запрещающие знаки.

31 января изменятся маршруты наземного транспорта.

Как будут ходить автобусы и электробусы в Москве 31 января 2021 года

№ А – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

№ м1 – на двух участках:

– от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»

– от Больницы РЖД до Тверской Заставы

№ м2 – от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина»

№ м3 – на двух участках:

– от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

– от метро «Семёновская» до Сада им. Баумана

№ м5 – от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская»

№ м6 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»

№ м7 – от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская»

№ м8 – от Дангауэровки до метро «Таганская»

№ м9 – от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»

№ м10 – от Лобненской улицы до метро «Маяковская»

№ м27 – от метро «Стахановская» до метро «Таганская»

№ т13 – от ВДНХ (южн.) до Самотёчной площади

№ т25 – от проспекта Будённого до Сада им. Баумана

№ 15 – от ВДНХ (южн.) до метро «Маяковская»

№ 24 – от Гостиниц ВДНХ до Самотёчной площади

№ 38 – от Рижского вокзала до Самотёчной площади

№ 101 – от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы

№ 122 – от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота»

№ 144 – от метро «Тёплый Стан» до кинотеатра «Ударник»

№ 156 – от Нагатинского Затона до метро «Таганская»

№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы

№ 255 – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

№ 904 – от 4-го мкр. Митина до Тверской Заставы

№ С43 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»