Эстонский журналист посоветовал детям не учить русский язык

В Эстонии назвали изучение русского языка «бесперспективным» Фото: REUTERS

Современным эстонским детям не нужно учить русский язык, потому что это «бесперспективно», а сама Россия по отношению к этой прибалтийской республике якобы является «довольно недружественной страной». Об этом заявил изданию Postimees известный в Эстонии журналист Прийт Хыбемяги, посоветовав местным школьникам вместо русского сосредоточиться на изучении немецкого, английского, французского или испанского языков.

По его словам, «у эстонских детей нет причин изучать русский язык, поскольку в Эстонии есть один государственный язык» —эстонский, а для изучения русского языка «нет никаких перспектив».

При этом он отметил, что после окончания школы ребята не смогут ни говорить по-русски, ни читать книги таких классиков литературы, как Тургенев и Гоголь в оригинале. Однако это, по мнению Хыбемяги, эстонцам и не нужно, «поскольку есть хорошие переводы на эстонский язык произведений Тургенева, Гоголя и других русских писателей».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент страны Керсти Кальюлайд сказала, что русский язык для республики – не угроза, а русскоязычное меньшинство в Эстонии не относится к противникам демократии и любит свою свободу независимо от того, на каком языке говорит.