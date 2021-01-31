Пентагон временно не станет прививать заключенных Гуантанамо от коронавируса

Глава пресс-службы Пентагона Джон Кирби Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны США решило временно отказаться от своих планов сделать прививки четырем десяткам заключенных американской спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Об этом в субботу, 30 января, сообщил журналистам официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Никто из заключенных Гуантанамо не был вакцинирован. Мы приостанавливаем план», - заявил контр-адмирал Кирби, который возглавил пресс-службу Минобороны США.

Ранее ведомство объявило, что собирается привить против COVID-19 всех остающихся в Гуантанамо узников, в том числе и пятерых обвиняемых в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Такие планы вызвали негодование некоторых республиканцев. По их мнению, это «возмутительно», поскольку террористы могут получить прививку от коронавируса раньше, чем многие «пожилые американцы и ветераны», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в застенках Гуантанамо остается 40 человек. Между тем, в приуроченном к 19-летию со дня создания этой спецтюрьмы заявлении ООН говорится, что этот объект – «позор Америки», и тюрьму давно пора закрыть «окончательно и навсегда».