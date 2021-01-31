Камеры научатся выявлять не пристегнутых ремнями водителей

С помощью камер на подмосковных дорогах начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Камеры видеонаблюдения на дорогах Подмосковья научатся выявлять не пристегнутых ремнями безопасности водителей и их пассажиров, а потом специальная нейросеть будет передавать информацию о нарушителях правил дорожного движения (ПДД) в ГИБДД. Пока такая система действует только в тестовом режиме.

Об этом рассказал в интервью радио Sputnik представитель компании-оператора систем фотовидеофиксации в Московской области Михаил Родионов. Он пояснил, что «камера фиксирует переднюю часть автомобиля – водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности». Разработчики нейросети отбирают изображения, где четко видно нарушение – то есть, кадры, на которых ремень хорошо различим на фоне одежды людей, и «показывают» такие материалы нейросети, которая «учится» отличать нарушителей.

Михаил Родионов добавил, что штрафы за не пристегнутый ремень начнут приходить только после того, как система будет полностью налажена и введена в строй. На это может понадобиться несколько месяцев.

Напомним, как писал сайт kp.ru, российские автомобилисты смогут оспаривать штрафы ГИБДД, пришедшие с камер фиксации нарушений, дистанционно – через портал госуслуг.