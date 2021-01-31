Число заразившихся коронавирусом в США превысило 26 миллионов Фото: REUTERS

В субботу, 30 января, число заразившихся коронавирусом в Соединенных Штатах превысило 26 миллионов. По данным американского университета Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе сведений федеральных и региональных властей в США, с начала пандемии COVID-19 в стране заразились 26 012880 человек, из-за последствий заболевания скончались 438239 больных.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 декабря число жертв COVID-19 в Штатах превысило боевые потери страны во Второй мировой войне.

Ранее новый президент США Джозеф Байден пообещал американцам справиться с пандемией коронавируса, но предупредил, что если они не будут носить маски и делать прививки против COVID-19, число умерших из-за этой инфекции может превысить 600 тысяч.

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