Иммунолог описал две стадии развития коронавируса

По словам эксперта, большинство людей выздоравливает после первой стадии заболевания Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков в беседе с kp.ru назвал две стадии развития коронавируса. По его словам, первая стадия болезни, «так называемый ОРВИ-подобный период», похожа на обычную простуду.

«У большинства людей этой стадией ковид и заканчивается. Но примерно у 20% заболевших коронавирусная инфекция переходит во вторую, более тяжелую стадию», - отметил эксперт.

Он напомнил, что инкубационный период COVID-19 составляет от трех до 14 дней с момента заражения, и «при легкой форме болезни, когда организм способен купировать вирус, наблюдается ОРВИ-подобная стадия», которая может длиться от пяти до десяти дней.

«После этого человек либо выздоравливает, хотя и могут сохраняться постковидные симптомы, либо у части заболевших, тех самых 20%, начинается вторая стадия. Картина может внезапно и резко меняться за счет присоединения тяжелой симптоматики. Возможно появление тяжелой одышки, чувства нехватки воздуха, усиление кашля, спутанность сознания, выраженные боли в разных местах - в области груди, живота, конечностей, головные боли, сильная слабость. Вплоть до развития цитокинового шторма, ДВС-синдрома (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови), обширного воспаления легких и острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), при которых из-за кислородного голодания, системного воспаления и нарушения свертываемости крови начинают повреждаться сердце, почки, мозг и другие органы», - рассказал врач.

Николай Крючков добавил, что у пожилых людей вероятность перехода COVID-19 в такую тяжелую стадию гораздо больше.

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