На Кубе автобус упал в овраг, погибли не менее 10 человек

На Кубе произошла авария с участием автобуса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 30 января, в кубинской провинции Маябеке на западе Острова Свободы произошла авария с участием автобуса, пассажирами которого были педагоги.

Автобус по невыясненным пока причинам съехал с моста и упал в овраг, в результате погибли не менее десяти человек, еще 24 человека получили травмы различной степени тяжести, пострадавших доставили в больницу. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство Кубы.

По данным издания, в салоне автобуса в момент аварии находилось 45 кубинских учителей, которые ехали из Гаваны на восток страны. Начато расследование причин ДТП.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 25 января в Бразилии на территории южного штата Парана автобус врезался в отбойник и вылетел в кювет. В результате аварии погибли более 20 человек, свыше 30 пострадали, семеро раненых получили очень тяжелые травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии.