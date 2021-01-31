В Роспотребнадзоре подтвердили арест двух сотрудников за взятку

В Москве за взятку в особо крупном размере были арестованы два сотрудника Роспотребнадзора Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Роспотребнадзоре подтвердили арест двух своих сотрудников по делу о взятке в особо крупном размере, отметив, что поймать мздоимцев «за руку» удалось благодаря совместным усилиям столичного управления ведомства и правоохранительных органов.

«Управление Роспотребнадзора по городу Москва продолжает совместную работу с правоохранительными органами по профилактике нарушений коррупционной направленности, результат этой работы – сегодняшнее решение Савеловского суда», сказали агентству в пресс-службе столичного главка ведомства.

Представитель пресс-службы добавил, что работа «в указанном направлении будет продолжена».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что по подозрению в получении крупной взятки были арестованы санитарный врач по Северному административному округу Москвы Виктория Зотова и глава группы надзора за объектами коммунально-бытового назначения Станислава Томилова, а также предполагаемый взяткодатель – глава испытательного лабораторного центра «Экология» Александр Малютин. Подробности этого дела и размер взятки пока не разглашается, следствие продолжается. Если вина арестованных подтвердится, им может грозить от восьми до 15 лет лишения свободы и штраф, в несколько раз превышающий сумму самой взятки.