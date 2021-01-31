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Экономика

Россиянам назвали самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

Эксперт считает, что это подходящая сумма для создания инвестиционного портфеля
Саша ПЯТНИЦКАЯСаша ПЯТНИЦКАЯ
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Эксперт считает, что сто тысяч рублей – неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля

Эксперт считает, что сто тысяч рублей – неплохая сумма для создания инвестиционного портфеля

Фото: REUTERS

Финансовый советник Анна Харченко назвали самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей. По ее мнению, такая сумма вполне подойдет для создания инвестиционного портфеля, а множество существующих на современном фондовом рынке инструментов, их доступность и тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы.

Однако, как предупредила эксперт в беседе с агентством «Прайм», начинающим инвесторам нужно знать факторы, от которых зависит выбор документов для такого портфеля: это и срок, на который человек собирается вложить деньги, и желаемая доходность, а также его финансовое положение, источники дохода и собственное отношение к возможному риску.

«Именно поэтому у двух инвесторов на одну и ту же сумму могут быть совершенно разные портфели. Это стоит учитывать и знать свой риск-профиль», - подчеркнула она.

Если же вы не готовы рисковать своими деньгами и желаете их вложить на короткий срок, Анна Харченко советует выбрать ОФЗ – государственные облигации России. Эксперт пояснила, что в отличие от вклада, их можно в любой момент продать и не потерять при этом проценты.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее аналитик Петр Пушкарев подсказал россиянам, куда можно вложить небольшую сумму, чтобы не только сохранить свои деньги, но и получить доход.