CNN: Два адвоката Трампа отказались защищать его от импичмента в сенате

Экс-президент США Дональд Трамп начал обсуждать с адвокатами стратегию защиты от импичмента Фото: REUTERS

Команда юристов бывшего президента США Дональда Трампа, которая должна защищать его на процессе по импичменту в сенате, потеряла двух адвокатов, передает со ссылкой на знакомый с ситуацией источник телеканал CNN.

По данным собеседника телеканала, речь идет об экс-прокуроре Деборе Барбье, которая переквалифицировалась в защитника по уголовным делам, и адвокате из Южной Каролины Бутче Бауэрсе. По информации источника CNN, оба опытных юриста отказались представлять интересы бывшего главы Белого дома менее чем за две недели до начала процесса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что республиканец пока не определился с составом команды, которая будет представлять сторону его защиты во время разбирательства в сенате, однако в последнее время активно обсуждал ситуацию и возможные пути ее разрешения с адвокатом Бутчем Бауэрсом.

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