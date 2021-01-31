Военный эксперт назвал «план удара» НАТО по Калининграду «клиническим идиотизмом»

Российский ракетный комплекс «Искандер» Фото: Министерство обороны РФ

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал появившийся в прессе «план превентивного удара» НАТО по Калининградской области «клиническим идиотизмом». По его словам, подобные сценарии сочиняются десятками в год.

«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма», - сказал Мураховский в беседе с РИА Новости.

При этом главред журнала отметил, что авторы таких «сценариев», вероятно, думают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим, – «видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах».

Как добавил Виктор Мураховский, с одной стороны, печально, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, а «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой».

Накануне, 30 января, на сайте американской организации Center for Naval Analyses был опубликован «план удара» Североатлантического альянса, предполагающий ликвидацию четырех целей в Калининградской области. В частности, в публикации идет речь об уничтожении пусковых установок баллистических ракет малой дальности, в том числе ракетных комплексов «Искандер», а также зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и российских войск в Калининграде. Кроме того, целью такого удара НАТО называют стремление нанести ущерб Балтийскому флоту. Уточняется, что все это нужно для того, чтобы «обеспечить безопасность» в Прибалтике.