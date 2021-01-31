Макрон: Великобритания не может быть «лучшим союзником» ЕС и США одновременно

Президент Франции Эммануэль Макрон Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал британские власти определиться со своим внешнеполитическим курсом, потому что Соединенное Королевство, по его словам, не может быть одновременно «лучшим союзником» Евросоюза и США.

«Какой курс хочет выбрать Великобритания? Нельзя быть и лучшим союзником США, и лучшим союзником Евросоюза, и новым Сингапуром. Необходимо определиться», - заявил французский лидер в интервью представителям разных СМИ, в том числе и журналистам британской газеты Guardian.

Макрон отметил, что у него сложилось такое впечатление, будто власти страны обещали британцам «все подряд», однако если Лондон «полностью перейти на трансатлантическую политику, тогда нужно четко заявить об этом, потому что в таком случае это будет означать разногласия с ЕС по правилам взаимодействия и доступу к рынкам».

При этом он подчеркнул, что хотел бы сохранить добрососедские отношения с Великобританией, потому что после ее выхода из ЕС «география не изменилась».

«Поэтому я не думаю, что у британцев отличная от нас судьба», - добавил Макрон.