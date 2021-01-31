Последние новости на утро 1 февраля 2021: Россиянам назвали самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей

«КП» – о последних новостях на утро 1 февраля 2021 года Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Последние новости на утро 1 февраля 2021 года. Финансовый советник Анна Харченко назвала самый выгодный способ вложить 100 тысяч рублей. По ее мнению, такая сумма вполне подойдет для создания инвестиционного портфеля, а множество существующих на современном фондовом рынке инструментов, их доступность и тарифы брокеров позволяют начать инвестировать практически с любой суммы.

Российский предприниматель Аркадий Ротенберг буквально через сутки после того, как журналисты Telegram-канала Mash побывали на объекте, который несистемная оппозиция сенсационно назвала «дворцом Путина» в Геленджике и попросили собственника выйти с ними на связь, дал интервью главреду канала, заявив, что он является бенефициаром этого «дворца».

Тем временем первый и последний президент СССР Михаил Горбачёв ответил на вопросы обозревателя kp.ru Александра Гамова. В частности, экс-глава Советского Союза рассказал, что он хотел бы получить в подарок на свой юбилей (2 марта Горбачеву исполнится 90 лет): «Поддержку и дружбу. Больше ничего мне не нужно».

К слову, известный в Эстонии журналист Прийт Хыбемяги считает, что современным эстонским детям не нужно учить русский язык, потому что это «бесперспективно», а сама Россия по отношению к этой бывшей советской республике якобы является «довольно недружественной страной». Он посоветовал местным школьникам вместо русского сосредоточиться на изучении немецкого, английского, французского или испанского языков.

Иммунолог, кандидат медицинских наук, эксперт по общественному здоровью Николай Крючков назвал две стадии развития коронавируса. По его словам, первая стадия болезни, «так называемый ОРВИ-подобный период», похожа на обычную простуду. Он отметил, что «у большинства людей этой стадией ковид и заканчивается, но примерно у 20% заболевших коронавирусная инфекция переходит во вторую, более тяжелую стадию».

Кстати, Пентагон решил временно отказаться от своих планов сделать прививки от коронавируса четырем десяткам заключенных американской спецтюрьмы Гуантанамо на Кубе. Общее число заразившихся в Штатах с начала пандемии накануне превысило 26 миллионов.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал появившийся в прессе «план превентивного удара» НАТО по Калининградской области «клиническим идиотизмом». По его словам, подобные сценарии сочиняются десятками в год, а их авторы, вероятно, думают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим.

И напоследок. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал британские власти определиться со своим внешнеполитическим курсом, потому что Соединенное Королевство, по его словам, не может быть одновременно «лучшим союзником» Евросоюза и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Надо ли идти на митинги в воскресенье? Поспорим

Свои аргументы «за» и «против» представили журналисты «КП» - Владимир Ворсобин и Александр Коц (подробности).