В Японии впервые нашли очаг заражения "британским" штаммом коронавируса

В Японию сейчас могут въехать только японские граждане и иностранцы, постоянно проживающие в стране и имеющие долгосрочные визы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В восточной префектуре Японии Сайтама выявили первый в стране очаг заражения новым штаммом коронавируса. Газета Nikkei сообщает, что Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии заявило о трёх заражённых, контактировавших на работе с мужчиной, заражённым "британской" мутацией COVID-19.

Общее число заразившихся новым штаммов достигло в Японии 64 человек, все они находятся под наблюдением врачей.