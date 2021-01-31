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Политика

Теннисист Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны

Президент Федерации тенниса также выразил уверенность в том, что заслуги первого президента России признают, "когда народ поймёт, что творилось в то время"
Ася КУЗНЕЦОВА
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Борис Ельцин спас Россию от гражданской войны

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Борис Ельцин спас Россию от гражданской войны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России удалось избежать гражданской войны благодаря первому президенту страны Борису Ельцину, заявил член Международного олимпийского комитета и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тренер также напомнил, что при правлении Бориса Ельцина цена нефти доходила до десяти долларов за баррель.

- Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно, - передаёт слова Тарпищева агентство РИА Новости.

Напомним, Борис Ельцин стал президентом России 10 июля 1991 года и объявил о своей отставке во время новогоднего обращения к россиянам 21 декабря 1999-го года.

1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни. Сайт KP.ru сообщал ранее, что у первого президента России остановилось сердце из-за приступа стенокардии.