Теннисист Тарпищев заявил, что Ельцин спас Россию от гражданской войны

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что Борис Ельцин спас Россию от гражданской войны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В России удалось избежать гражданской войны благодаря первому президенту страны Борису Ельцину, заявил член Международного олимпийского комитета и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Тренер также напомнил, что при правлении Бориса Ельцина цена нефти доходила до десяти долларов за баррель.

- Гражданской войны при нем не было, хотя за баррель нефти давали 10 долларов. У нас паника, когда баррель стоит 30, а тогда было в три раза меньше. Народ попал в такую ситуацию, но благодаря Ельцину удалось избежать гражданской войны. Уверен, что у нас еще напишут об этом, когда народ поймет, что творилось в то время. Есть люди, которые, не зная ситуации, ерунду несут о том времени. С такими разговаривать бесполезно, - передаёт слова Тарпищева агентство РИА Новости.

Напомним, Борис Ельцин стал президентом России 10 июля 1991 года и объявил о своей отставке во время новогоднего обращения к россиянам 21 декабря 1999-го года.

1 февраля Борису Ельцину исполнилось бы 90 лет. Он скончался 23 апреля 2007 года на 77-м году жизни. Сайт KP.ru сообщал ранее, что у первого президента России остановилось сердце из-за приступа стенокардии.