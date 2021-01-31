Психолог рассказал, как перестать зависеть от соцсетей

Клинический психолог и писатель Михаил Хорс рассказал, как определить зависимость от социальных сетей и как её преодолеть.

По словам специалиста, после карантина все клиенты признаются, что стали больше времени проводить в социальных сетях. Первым шагом Михаил Хорс назвал признание проблемы, без которого невозможно работать с зависимостью. Психолог также напомнил, что основной признак развивающейся зависимости - дискомфортное состояние без её объекта.

- Если человек откладывает телефон в сторону и пытается заниматься какими-то делами, но чувствует себя неуверенно — всё время хочется туда снова залезть, он отвлекается от других дел, заглядывая в мессенджер или соцсеть, и вместо того, что планировал, он сидит и крутит, крутит, крутит ленту, — это означает, что он зависим, - рассказал врач в беседе с RT.

На втором этапе работы следует занять правильную позицию. По мнению Михаила Хорса, зависимому человеку станет легче справляться с тягой листать соцсети, если он поймёт, что он не хочет заглянуть в соцсеть, он хочет заниматься спортом или работой, развиваться и общаться, но к ленте новостей его тянет зависимость.