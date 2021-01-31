Семь станций метро закрыли в центре Москвы из-за акции протеста

Все ограничения будут действовать до особого распоряжения полиции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Москвы 31 января закроют семь станций метрополитена на вход и выход, а также ограничат движение пешеходов из-за несогласованной с городскими властями акции в поддержку Алексея.

- В связи с поступающими из средств массовой информации и сети Интернет призывами граждан к участию в несанкционированных акциях сообщаем, что 31 января 2021 года в центральной части города Москвы будут введены ограничения для передвижения пешеходов, - объяснили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Полиция также сообщает, что с восьми часов утра будут закрыты следующие станции:

Александровский сад

Китай-город

Кузнецкий мост

Лубянка

Охотный ряд

Площадь Революции

Театральная.

Введённые в воскресенье, 31 января, ограничения останутся в силе до особого распоряжения полиции, также сообщили в Министерстве внутренних дел. В воскресенье также изменят до особых распоряжений полиции маршруты наземного транспорта, сообщили в Департаменте транспорта Москвы.