Авиационное управление США расследует взрыв космического корабля SpaceX

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полетов на Марс и рассчитан на 100 человек Фото: REUTERS

Федеральное авиационное управление США заявило о начале расследования взрыва в декабре 2020 года во время испытаний прототипа космического корабля Starship компании SpaceX, сообщает интернет-портал The Verge.

Источники издания сообщили также, что сотрудники ФАУ начали расследование на этой неделе. Они считают, что специалисты SpaceX нарушили условия, выставленные при разрешении запуска. The Verge также утверждает, что из-за расследования SpaceX вынуждена отложить новые испытания.

Запуск прототипа космического корабля для полёта на Марс прошёл 9 декабря в Техасе. Starship достиг заданной высоты и начал плавный спуск, но взорвался, коснувшись асфальтированной площадки около стартового стола. Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск позже заявил в своём Twitter, что всё равно считает испытания успешными.